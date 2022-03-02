الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ذى صن: خريطة لوكاشينكو تكشف تطورات الحرب فى أوكرانيا 

لوكاشينكو
لوكاشينكو

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن العالم يراقب عن كثب حاليا الحرب الدائرة في أوكرانيا، لكن إشارة واحدة فُسرت باحتمال اتساع دائرة القتال لتصل إلى الدولة الجارة، مولدوفا.

وجاءت هذه الإشارة من الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حليف روسيا، الذي قدم عرضا للحرب في أوكرانيا عبر خريطة شرح فيها التطورات.

وتظهر الخريطة مناطق العملية العسكرية في أوكرانيا، كما أظهرت أن العمليات موجودة في الدولة الجارة مولدوفا، بحسب صحيفة "الصن" البريطانية.

ولوكاشينكو، حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، استخدمت أراضي بلاده في الحرب الدائرة بأوكرانيا، بحسب ما تقول كييف، لكن مينسك نفت ذلك.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنه لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن القوات البيلاروسية عبرت الحدود حتى الآن.

وفي الأيام الأخيرة، قالت تقارير غربية إن موسكو قد توسّع نطاق الحرب لتشمل مولدوفا، الدولة الحبيسة بين أوكرانيا ورومانيا، وهو ما تنفيه روسيا.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن خشيته من أن تمتد إلى مولدافيا وجورجيا.

والثلاثاء، أمر الرئيس البيلاروسي بنشر قوات إضافية على الحدود مع بولندا غرباً لحماية بيلاروسيا من أيّ هجوم محتمل لحلف شمال الأطلسي.

وقال: "لا يجوز تحت أي ظرف السماح لقوات الأطلسي بغزو الأراضي البيلاروسية، أو إجراء أدنى عملية على أراضينا".

وقال إنّه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن طلبية إضافية من أنظمة إس-400 الروسية المضادة للطائرات لتثبيتها على حدود بيلاروس الغربية.

ويقول مسؤولون أميركيون إنه لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن القوات البيلاروسية عبرت الحدود حتى الآن.

وفي الأيام الأخيرة، قالت تقارير غربية إن موسكو قد توسّع نطاق الحرب لتشمل مولدوفا، الدولة الحبيسة بين أوكرانيا ورومانيا، وهو ما تنفيه روسيا.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن خشيته من أن تمتد إلى مولدافيا وجورجيا.

والثلاثاء، أمر الرئيس البيلاروسي بنشر قوات إضافية على الحدود مع بولندا غرباً لحماية بيلاروسيا من أيّ هجوم محتمل لحلف شمال الأطلسي.

وقال: "لا يجوز تحت أي ظرف السماح لقوات الأطلسي بغزو الأراضي البيلاروسية، أو إجراء أدنى عملية على أراضينا".

وقال إنّه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن طلبية إضافية من أنظمة إس-400 الروسية المضادة للطائرات لتثبيتها على حدود بيلاروس الغربية.

 

أوكرانيا موسكو روسيا روسية طائرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

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ذى صن: خريطة لوكاشينكو تكشف تطورات الحرب فى أوكرانيا 

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