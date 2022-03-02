الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الروسية بهولندا: المواطنون الروس يتلقون تهديدات بالقتل

السفارة الروسية بهولندا
السفارة الروسية بهولندا

قالت الملحقة الصحفية للسفارة الروسية في ​هولندا​، إيرينا جريدينا، إنه على خلفية العملية الروسية الخاصة في ​أوكرانيا​، يتلقى المواطنون الروس تهديدات بالقتل والمطالبات بمغادرة البلاد.

وطالبت "جريدينا" المواطنين الروس بالتوجه إلى الأجهزة الأمنية الهولندية، التي من واجبها ضمان سلامة جميع المواطنين الموجودين في البلاد، وإطلاق القسم القنصلي بالسفارة الروسية​ عبر البريد الإلكتروني أو رقم الخط الساخن، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأكدت المسؤولة الروسية استعداد السفارة لتقديم كل المساعدة المطلوبة للمواطنين الروس في هولندا.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، تحديد الأسبوع المقبل موعدا للنظر في شكوى أوكرانيا على موسكو، مطالبة بوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت كييف رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية يوم السبت الماضى، متهمة موسكو بالتخطيط لإبادة جماعية في أوكرانيا وطالبت بإجراءات مؤقتة عاجلة تطلب من موسكو وقف الأعمال العدائية.

ومن المقرر أن يقدم محامو أوكرانيا حججهم في 7 مارس الجارى لدعم طلبها، وسيمنح محامو روسيا وقتا للرد في الثامن من مارس.

من جانبها، أرسلت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوجي، قبل جلسات الاستماع، برسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الصدد.

جدير بالذكر، أن محكمة العدل الدولية تقضى في النزاعات بين الدول، وغالبًا ما تستغرق قراراتها سنوات طويلة، ولكن غالبًا ما يتم إصدار الأوامر المتعلقة بالتدابير المؤقتة بسرعة.

وفى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، عن تقدم بلاده بطلب إلى محكمة العدل الدولية؛ من أجل عقد جلسة استماع بأقرب وقت ممكن في القضية الأوكرانية ضد روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "ندعو روسيا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في بلادنا".

للسفارة الروسية هولندا أوكرانيا تهديدات بالقتل المواطنون الروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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