الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الزمالك يرفض التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

جريدة الدستور

قال أحمد شوقي،  الناقد الرياضي، إنه لم يتم الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للزمالك حتى الآن.

وأكد أحمد شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن باتشيكوا لم يتم طرح اسمه لتدريب الزمالك بسبب القضية المعروفة التي بينه وبين النادي، وبالتالي لم يوضع اسمه ضمن قائمة المرشحين لتولي النادي.

وأضاف في حديثه أن بيسيرو مدرب الأهلي السابق تم طرحه على إدارة الزمالك لكنهم لم يرحبوا بالفكرة على الإطلاق.

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