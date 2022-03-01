«مش مصدقين نفسنا».. طلاب عائدون من أوكرانيا يعبرون عن فرحتهم بالعودة لمصر

عبر طلاب مصر العائدون من أوكرانيا عن فرحتهم برجوعهم إلى أرض الوطن.

الطلاب العائدون من أوكرانيا

ونشر مصطفى إسماعيل طالب مصري يدرس في أوكرانيا، فيديو له من مطار بوخاريست قبل أن يركب طائرة العودة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المسؤولين عن عودته هو وباقي المصريين.

وقال «إسماعيل»: «أخيرا في المطار ومش مصدق نفسي إني أخيرا هركب الطيارة اللي هترجعني بلدي، ربنا يجازيكم خير يا رب على سؤالكم عننا ومتابعتكم لينا».

وأضاف: «الطيارة هتاخد ساعتين من مطار بوخارست لمطار القاهرة وهنبلغكم أول بأول إيه اللي حصل.. ودول الشباب المصريين اللي معانا هيرجعوا.. اطمنوا احنا في مكان آمن وكلنا مع بعض».

وتابع: «شكرا للسفارة المصرية اللي معانا من أول ما دخلنا رومانيا ومسابوناش لحظة لحد ما اطمنوا علينا.. مرة تانية وتالت شكرا من كل قلبي للسفارة المصرية اللي تابعت معانا الاكل والشرب والنوم واتعاملت بالسرعة دي احنا مكملنلش في رومانيا ١٤ ساعة وفي طريق العودة اهو وحطوا معانا مندوب للسفارة كمان عشان يفضل متابع معانا».