القبض على عاطل وربة منزل لاتهامهما بسرقة سيارة في 6 أكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل وربة منزل لاتهامهما بسرقة سيارة من أحد الأشخاص يعمل بشركة لتوصيل المواطنين بمدينة 6 أكتوبر.

البداية بلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بتعرضه لسرقة سيارته التي يعمل عليها والتابعة لشركة توصيل.

وذكر مقدم البلاغ أن شخص وربة منزل طلبا توصيلهما، ثم استوليا منه على السيارة بمدينة 6 أكتوبر وفرا هاربين، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السارة وأرشدا عنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.