إصابة 7 أشخاص إثر تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوي

شهد محور المشير طنطاوي، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مروع بين سيارتين أحدهما ميكروباص والأخرى ملاكى، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بمحور المشير طنطاوي للقادم من الحي العاشر لمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى البنك الأهلي ومستشفى التأمين الصحي، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.