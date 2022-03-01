«مرضك من شغلك».. كيف يؤثر العمل على صحتك النفسية والجسدية؟

يعتبر البحث عن لقمة العيش من الأشياء الهامة للتواجد على هذا الكوكب، فبدون الجد والاجتهاد لم نقدر على البقاء على هذه الحياة، فالعمل سبب رئيسي في عدم إنقراض البشر، فبدونه لم يكن يستطع الإنسان اكتشاف النار، والزراعة وغيرها من المجالات.

ومن وقت لآخر يراودك شعور التعب من الوظيفة، سواء كان نفسي أو جسدي، فكثرة الضغوط التي نتعرض لها في عصرنا هذا، دفع البعض للعمل لأكثر من 16 ساعة باليوم، بالإضافة إلى إمتهان الكثير من الوظائف التي لا تناسب البعض.

وفي دراسة نشرها موقع "medicalnewstoday" الطبي تفيد بأن كثرة الضغوط في العمل ساهمت في وفاة أكثر من 7 % من إجمال الوفيات بالعالم، الامر الذي يشكل خطرًا ويفرض الكثير من التساؤلات والذي يعتبر أبرزه كيف تؤدي الوظيفة للوفاة؟، في السطور التالية نوضح عدد من الامراض التي ترافق الأشخاص من أصحاب المهنة الواحدة.

طبيب يوضح كيف يوثر عملك على الصحة النفسية؟

يعتبر المرض النفسي أكثر شدة من المرض الجسدي، فالمرض النفسي كفيل لإنهاء الحياة من خلال زيادة التفكير بالانتحار، بالإضافة إلى ذلك، فعند الإصابة بالاضطرابات النفسية فأنت في هذه اللحظة سجين داخل جسدك، حيث السيطرة من مرض الاكتئاب والقلق والتوتر.

في هذا الصدد أوضح الدكتور أحمد هلال، استشاري الطب النفسي، أن العمل من الامور التي تزيد بشكل كبير من المشاكل النفسية للكثير من العاملين، مؤكدًا على أن كثرة الضغوط خاصة إذا كان العمل غير محبب لك، سيساهم بشكل كبير في تدهور الحالة النفسية والعقلية ايضا.

نوه استشاري الطب النفسي، أن العلاقة بين العمل والصحة النفسية من العلاقات الغير بسيطة، فهي تداخل قوي بين تحقيق الذات، ومحاربة الضغوط المتمثلة في العمل، الامر الذي يتسبب في زيادة نسب الإصابة بالأمراض النفسية والعصبية، والتي قد تصل إلى حد الانتحار.

فالعمل من حيث دوره في صياغة النفس والثقة بها والاستغناء عن الآخرين والشعور بالعزة يعد رافداً أساسياً من روافد الصحة النفسية الجيدة والايجابية، ولكن العمل من الجانب الآخر يشكل ضغطاً نفسياً مستمراً يعد من المهم الإحاطة به والتعامل معه وإلا قد يؤثر تأثيراً سلبيا على الصحة النفسية.

وأضاف هلال، أن العصر الحالي يتسم بالسرعة في كل شئ، الأمر الذي دفع البعض في التفكير في كيفيه جمع الاموال، لذا فمن النادر أن لا تجد شخص يعمل بعمل واحد فقط، فمع كثرة الضغوط يصبح الانتحار هو احد الوسائل التي يمكن أن تحضر في أذهان الكثيرين، بالإضافة إلى بعض الاضطرابات الاخري.

كيفية تأثير العمل على الأسرة والعلاقات الاجتماعية؟

يؤثر العمل بشكل أو بآخر على طريقة التعامل مع الآخرين، خاصة الأسرة، ففي هذا الصدد أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن كثرة الضغوط في العمل تساهم بشكل كبير في توتر العلاقات، بالإضافة إلى عدم احترام الكبار.

قالت استشاري الطب النفسي، إن العمل المفرط والذي يتخطى حدود العشر ساعات يوميًا، يؤثر على العلاقة مع الأسرة، الامر الذي يزيد من المشكلات بينهم، الامر الذي يترجم إلى حوادث قتل الازواج، إرتفاع نسب الطلاق وغيره.

هناك الكثير من الوظائف التي تصيب عامليها بمرض ما، ففي السطور التالية نرصد بعضًا منها وذلك من أجل تفادى الإصابة بها:

الوظائف المكتبية.. مشاكل العظام والقلب

يعتقد الكثيرين، أن الأشخاص الذين يعملون على مكتب اكثر راحة مقارنة بالعمال والفلاحين، وهذا اعتقاد خاطئ، فوفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" فأن أعمال المكاتب تحتاج إلى الجلوس لفترات طويلة، الامر الذي يساهم في زيادة فرص الإصابة بالام في الظهر، حيث تعد من المشكلات الصحية التي تصيب الكثير من الموظف في المكتب.

كما أن الأم الرقبة، أحد المشكلات الصحية لعمال المكاتب، حيث يتسبب الجلوس أمام الحاسب الالي إلى إصابات في الرقبة ينتج عنها الام شديدة والتهابات في الفقرات العنقية، فضلًا عن التهاب وتر الإبهام.

مرض آخر يمكن أن يصيبك بسبب عملك في المكتب، هو ضعف النظر، نتيجة التركيز الدائم في جهاز الحاسوب، بالإضافة إلى الشعور بالصداع المستمر وتصلب المفاصل.

كما كشفت دراسة جديدة، أن الأمراض القلبية قد تصيب الموظفين في المكاتب، حيث وجد أن الجلوس لوقت طويل يزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى مرض السمنة وزيادة الوزن نتيجة قلة الحركة خاصة في العمل.

خدمة العملاء.. ارتفاع ضغط الدم

أصبحت وظيفة خدمة العملاء من الوظائف الأساسية للكثير من الشباب، فهي لا تحتاج إلى خبرة كما انها تناسب الشباب الخريجين الجدد، ولكن هذه المهنة ترتبط بعدد من الامراض، ومنها إرتفاع ضغط الدم وذلك نتيجة استخدام الهاتف بشكل مفرط، الامر الي يزيد من التوتر والقلق، الذي يتسبب بدوره في إرتفاع ضغط الدم.

أكد الخبراء، أن وظيفة خدمة العملاء، تؤثر بشكل مباشر على الصوت والحنجرة، بسبب كثرة الكلام مع العملاء، بالإضافة إلى ذلك فأنها تساهم بشكل كبير في ضعف السمع فالاستماع المستمر للعملاء عن طريق سماعات الأذن يسبب تراكم الشمع بالقناة الخارجية، وبالتالي يؤدي لانسدادها.

وتعتبر مهنة خدمة العملاء من المهن التي تحتاج للجلوس لفترات طويلة، الامر الذي يؤثر على المفاصل وفقرات الظهر والعنق، فضلًا عن المشاكل النفسية والتي تتمثل في الاكتئاب.

المهندسين.. كسور وحساسية

يختص المهندسين، ببعض الأمراض وذلك بسبب طبيعة عملهم والتنقل وسط أطنان الرمل والاسمنت، الامر الضي يزيد من إصابتهم بحساسية الصدر، وذلك بسبب كثرة التعرض للأتربة والغبار الناجم عن مواد البناء.

كما أن الكسور من المشكلات التي قد تواجههم، بسبب الطرق الغير ممهده والانشاءات التي قد تعرض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى الإصابة بضربات الشمس والام الساقين نتيجة الوقوف لساعات طويلة بموقع العمل.

عمال الورديات.. النوبات القلبية

يلجأ الكثيرين إلي العمل بالورادي الليلية من اجل زيادة الدخل الشهري، ولكن وفقًا لنتائج دراسة جديدة نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، فهي من المهن التي تساهم في إصابتك بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية،

وأكد الباحثون، وفقا لدراستهم، أن عمال الورادى تزيد فرصتهم فى الإصابة بمشاكل صحية في القلب بنسبة 31 في المائة، مقارنة بمن يعملون بساعات ثابتة خلال اليوم.

وركز الباحثون خلال دراستهم على اختلال الساعة البيولوجية، فعندما لا يتماشى هذان الجانبان فى حياة الشخص ، يعاني الشخص من الإرهاق ، فضلًا عن التوتر والقلق، والدخول في نوبات اكتئاب.

وأشار الخبراء ان اضطرابات النوم من المشسكلات التي تصيب عمال الورادي، والسائقين أيضًا الامر الذي يعرضهم لخطر الإصابة بإنسداد شرايين المخ، فضلًا عن زيادة فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.