الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«شباب النواب» تطالب بالتوسع في الخدمات المقدمة للاعبين ذوي الهمم

وفد لجنة الشباب والرياضة
وفد لجنة الشباب والرياضة

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من مراكز الشباب بمحافظة سوهاج وذلك للوقوف على أهم المتطلبات التي يحتاجها شباب المحافظة .

وقامت اللجنة بزيارة نادي سوهاج، حيث طالب النائب محمد لبيب، عضو لجنة الشباب، بضرورة احلال وتجديد حمام السباحة الموجود بالنادي، خاصة انه مغلق منذ فترة ليست قصيرة .

وعقب الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، ﻿بأن الوزارة حريصة علي  حل جميع المشكلات التي تواجه الشباب، وسيتم عرض ذلك الأمر على قطاع الرياضة بالوزارة البحث عن آلية سريعة لتشغيل حمام السباحة .

وأكد البجرمي لوفد لجنة الشباب، أن الدكتور أشرف صبحي وافق على اعتماد انشاء صالة مغطاة بنادي سوهاج ، وذلك لمساعدة الشباب على ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة .

فيما طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بالتوسع في الخدمات المقدمة للرياضين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتخصيص أماكن لهم في مختلف الاندية ومراكز الشباب لتشجيعهم على ممارسة الرياضة ، وذلك بعدما طالبه بعض اولياء الأمور بالاهتمام بابنائهم من ذوي الاعاقة .

كما شدد رئيس  لجنة الشباب، على ضرورة الاهتمام باللاعبين المميزين من ذوي القدرات الخاصة ومنحهم الفرصة للانضمام الي الفرق المشاركة في مسابقات ، خاصة انهم لديهم قدرة علي تحقيق انجازات كبير 

وواصلت اللجنة جولاتها بتفقد مركز شباب العيساوي شرق ، وطالب النائب محمد لبيب بانشاء ملعب متعدد الاغراض لخدمة الشباب ، فضلا عن بناء سور لمركز الشباب ، وهو ما عقبت عليه وزارة الشباب بأنه جاري العمل  في انشاء السور ، علي أن يتم انشاء ملعب اكليرك لخدمة الشباب .

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

 

 

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب الدكتور محمود حسين مراكز الشباب محافظة سوهاج الدكتور أشرف صبحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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