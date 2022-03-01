الطرق لصوفية تبدأ احتفالية مولد السيدة زينب

بدأ الاتحاد العالمي للطرق الصوفية والطريقة العزمية، منذ قليل في الاحتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها، وذلك بحضور عدد كبير من مريدي وأتباع الصوفية والطريقة العزمية، حيث يقام الإحتفال والفعاليات بمقر المشيخة العزمية بمنطقة السيدة زينب، وتبث الفعاليات "أون لآين".

ويشارك في الاحتفال الدكتور علاء أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للصوفية، وشيخ الطريقة العزمية، والدكتور أحمد أبوالعزائم نائب عام الطريقة العزمية، والدكتور عمر البسطويسي سكرتير شيخ الازهر السابق والمنسق الخارجي للاتحاد، والدكتور عبدالحليم العزمي الأمين العام للاتحاد العالمي للصوفية، وعدد آخر من شيوخ وعلماء ودعاة البيت الصوفي.

وأكد الدكتور علاء أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للصوفية، خلال الحفل على أن الاحتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، أمر مقدس عند الطريقة العزمية وكافة الطرق الصوفية الأخرى، خاصة أن السيدة زينب جاءت إلى مصر، وعاشت فيها ودفنت فيها أيضا، ولها أفضال كثيرة على أهل مصر وهذا ما يجب أن يعرفه القاصي والداني.

وتابع "أبوالعزائم" أن الإحتفال بمولد الصالحين وآل البيت يقام كل عام في نفس الموعد، ويشارك فيه المحبين والقاصدين من كل مكان، طمعاَ في كرامة من كرامات آل البيت.