الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تدعو المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لمواجهة الأخطار البيئية بالعالم

وزيرة البيئة الجزائرية
وزيرة البيئة الجزائرية سامية موالفي،

دعت وزيرة البيئة الجزائرية سامية موالفي، المجتمع الدولي لتكثيف جهود مواجهة الأخطار البيئية بالعالم، وإلى ضرورة إيجاد التوازن اللازم بين مستلزمات التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات حماية البيئة، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

جاء ذلك في كلمتها اليوم، على هامش مشاركتها بالدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والمنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، وتستمر حتى غد الأربعاء تحت عنوان (تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، بمشاركة ممثلي 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة.

وأكدت موالفي ضرورة الاعتماد على أنماط الإنتاج المستدامة والاستهلاك العقلاني للموارد الطبيعية مع التمسك بمبادئ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين كل دول العالم، مشيرة إلى أن بلادها حريصة على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، في إطار تنمية اجتماعية متوازنة، مع الحفاظ على مواردها الطبيعية.

وشددت على التزام بلادها بتعهداتها الدولية بمجال البيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مبادئ هذه التنمية تعد مسؤولية المجتمع الدولي دون استثناء لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ونوهت إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار تنفيذ أجندة 2030 يعد من أولويات المجتمع الدولي خاصة ضرورة إيجاد التوازن اللازم بين مستلزمات التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات حماية البيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، خصوصا في ظل الأخطار البيئية، التي تهدد العالم اليوم؛ كظاهرة التغيرات المناخية، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث بكل أنواعه، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده أمام هذه الأخطار.

الجزائر المجتمع الدولي الأخطار البيئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

الجامعة العربية ترحب بقرار مجلس الأمن تصنيف الحوثى جماعة إرهابية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إقلاع طائرة إلى بوخاريست لإعادة الطلبة المصريين في رومانيا

الطلاب المصريون بأوكرانيا لـ السيسي: «شكرا لعودتنا للوطن وحضن أهالينا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

صور

معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان

مؤتمر «Watch It» لإعلان خطة التطوير

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس