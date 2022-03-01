ضبط عاطل بحوزته سلاحًا ناريًا محلى الصنع بحلوان

ضبطت الأجهزة الأمنية فى القاهرة عاطل بحوزته سلاح ناري محلي الصنع بمنطقة حلوان.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة حلوان اشتبهوا في المدعو "وح"، 44 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 ملي وطلقة من ذات العيار، واصطحبت القوة المتهم لديوان القسم.

بمواجهته، اعترف بحيازته للسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتحرر المحضر اللازم وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.