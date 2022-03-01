الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته سلاحًا ناريًا محلى الصنع بحلوان

ضبط عاطل
ضبط عاطل

ضبطت الأجهزة الأمنية فى القاهرة عاطل بحوزته سلاح ناري محلي الصنع بمنطقة حلوان. 

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة حلوان اشتبهوا في المدعو "وح"، 44 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 ملي وطلقة من ذات العيار، واصطحبت القوة المتهم لديوان القسم.

بمواجهته، اعترف بحيازته للسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتحرر المحضر اللازم وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القاهرة عاطل سلاح نارى حلوان

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وائل لطفي

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