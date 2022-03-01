مصرع واصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بـ«زراعى أطفيح»

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقّي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح ووجود وفيات ومصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بالطريق الزراعي بالقرب من قرية القبابات بمركز أطفيح.

وبإجراء المعاينة الأولية تبين مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.