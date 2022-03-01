الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بمعاونة زوجها لطلب فدية.. حبس فتاة ليل خطفت ابن عشيقها في الجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس فتاة ليل بخطف نجل عشيقها البالغ من العمر 10 سنوات بسبب خلافات بينهما وطلب فدية قدرها 30 ألف جنيه لترك الطفل، كما قررت حبس زوجها لاشتراكه معها في الخطف. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وقد تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهمة كانت على علاقة بوالد الطفل منذ فترة، وأقامت معه في منزله ما يقرب من 20 يوما وحدثت بينهم بعد ذلك خلافات، الأمر الذي دفعها باستغلال تواجدها بالمنزل وقامت بخطف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ مالي 30 ألف جنيه نظير إعادته، وعندما علمت بأن والد الطفل أبلغ الشرطة، تركت الطفل الذي عاد لوالده في سيارة أجرة.

تفاصيل الواقعة

وكان رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد باختطاف نجله من قبل ربة منزل ترتبط بعلاقة عاطفية معه بسبب خلافات بينهما، ومساومتها وزوجها له لدفع مبلغ 30 ألف جنيه لترك الطفل، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تضييق الخناق على المتهمين قاما بترك الطفل وعاد لوالده.

وبتتبع خط سير الجناة أمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الرئيسية بوجود علاقة عاطفية مع والد الطفل وبسبب خلافات بينهما قامت بالاستعانة بزوجها على خطف الطفل، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة النيابة العامة فتاة ليل خطف حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إقلاع طائرة إلى بوخاريست لإعادة الطلبة المصريين في رومانيا

مع إعلان استراتيجيتها للتطوير.. هذه الهوية الجديدة لمنصة «WATCH IT»

«النيل للطرق»: وقف إجازات مرافقة الزوج أو الزوجة بنهاية 2022.. والبديل الاستقالة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة