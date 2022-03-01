بمعاونة زوجها لطلب فدية.. حبس فتاة ليل خطفت ابن عشيقها في الجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس فتاة ليل بخطف نجل عشيقها البالغ من العمر 10 سنوات بسبب خلافات بينهما وطلب فدية قدرها 30 ألف جنيه لترك الطفل، كما قررت حبس زوجها لاشتراكه معها في الخطف.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وقد تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهمة كانت على علاقة بوالد الطفل منذ فترة، وأقامت معه في منزله ما يقرب من 20 يوما وحدثت بينهم بعد ذلك خلافات، الأمر الذي دفعها باستغلال تواجدها بالمنزل وقامت بخطف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ مالي 30 ألف جنيه نظير إعادته، وعندما علمت بأن والد الطفل أبلغ الشرطة، تركت الطفل الذي عاد لوالده في سيارة أجرة.

تفاصيل الواقعة

وكان رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد باختطاف نجله من قبل ربة منزل ترتبط بعلاقة عاطفية معه بسبب خلافات بينهما، ومساومتها وزوجها له لدفع مبلغ 30 ألف جنيه لترك الطفل، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تضييق الخناق على المتهمين قاما بترك الطفل وعاد لوالده.

وبتتبع خط سير الجناة أمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الرئيسية بوجود علاقة عاطفية مع والد الطفل وبسبب خلافات بينهما قامت بالاستعانة بزوجها على خطف الطفل، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.