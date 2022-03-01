التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم بالمنيا

أمرت النيابة العامة في المنيا، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة شخص توفى في حادث تصادم سيارة نقل، ودراجة بخارية، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية، في محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد، بوقوع تصادم بين سيارة نقل ثقيل مع دراجة بخارية، بالطريق الدائرى بمركز العدوة شمال المنيا، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى العام .



واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.