تفاصيل فعاليات كنيسة ابوان لتوعية الشباب المصري من التحرش الجنسي

ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أن كنيسة السيدة العذراء بأبوان، نظمت فعاليات اجتماع الشباب بالرعية.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبحضور الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تضمن الاجتماع لقاء عن التحرش الجنسي، ألقته الأخت رشا، من مكتب واحة التابع لإيبارشية المنيا، حيث تأتي تلك اللقاءات في إطار الحرص على زيادة الوعي لدى الشباب.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس أمس الأحد، صلاة القداس الإلهي، وذلك رعية القديس يوسف بالغردقة.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك نيافته في الصلاة القمص يؤانس أديب، راعي الكنيسة، ووكيل مطرانية طيبة بمحافظة البحر الأحمر، وبحضور راهبات قلب يسوع المصريات، وشعب الرعية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه وخلال القداس، وجه نيافته كلمة لشباب الرعية، مشجعًا إياهم على التمسك بالحياة المسيحية، والترابط فيما بينهم، والمشاركة الفعالة بالرعية، والإصغاء لصوت الله في اختبارات حياتهم، علمًا بأن عددًا كبيرًا من شباب رعية الغردقة، كانوا قد شاركوا في مؤتمر الشباب الإيبارشي، الذي أقيمت فعالياته خلال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد آخر، زار نيافة الأنبا عمانوئيل، بصحبة القمص يؤانس أديب الجهات الأمنية بالغردقة، بالإضافة إلى زيارة رئيس مجلس مدينة سفاجا، سيادة اللواء ياسر شعبان، ومعاونيه.