الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال حملات أمنية.. تحرير 1995 مخالفة مرورية في القليوبية

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الأجهزة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، وبقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة المرور، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق. 

و أسفرت عن تحرير 1995 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق، من بينها 836 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و905 مخالفة متنوعة، وضبط 35 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و43 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 21 دراجة غير مرخصة، وتحرير 19 مخالفة ملصقات، و111 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 5550 جنيها.

و تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 18 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2050 جنيها مصالحات.

مدير أمن القليوبية حملة مكبرة الدراجات النارية الحركة المرورية مخالفة مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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