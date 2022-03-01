خلال حملات أمنية.. تحرير 1995 مخالفة مرورية في القليوبية

شنت الأجهزة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، وبقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة المرور، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

و أسفرت عن تحرير 1995 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق، من بينها 836 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و905 مخالفة متنوعة، وضبط 35 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و43 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 21 دراجة غير مرخصة، وتحرير 19 مخالفة ملصقات، و111 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 5550 جنيها.

و تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 18 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2050 جنيها مصالحات.