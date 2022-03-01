بعد تصدرهما التريند.. القصة الكاملة لانفصال منه عرفة عن زوجها

عادت منة عرفة لتصدر التريند من جديد عقب انفصالها عن زوجها محمود المهدي؛ حيث كتب الأخير منشور على “انستجرام” يعلن من خلاله الانفصال عن زوجته قائلا: “كل شيء قسمة ونصيب” وحذف جميع الصور التي توجد على حسابه الشخصي له ولزوجته.

كما كتبت منة عرفة استورى عبر صفحتها على “إنستجرام” قائلة: "إن كان لنا خير في شيء سنراه.. اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليّه، فإنّه لا يُعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، رب اشرح صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، ولا تفجعني في مستقبلي، ولا في نفسي ولا في باقي أهلي، ولا تعسر أمري وافتح لي أبوابي المغلقة".

وأرجع بعض رواد السوشيال ميديا الانفصال بين منة عرفة وزوجها بسبب أزمته الأخيرة مع أشرف زكي نقيب الممثلين حيث كتب محمود المهدي في منشور له: "هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص مفروض قدوة للفن والممثلين ومفيش حد فوق القانون، وللأسف مافيش حد هيقف معايا في ده عشان المصلحة. بس الحمد لله الأهم من كل ده ربنا معايا، وعمري ما هسكت لما أشوف حاجة غلط".