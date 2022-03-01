الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الالكترونية.. وأبرز خدماتها

الأزهر
الأزهر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب وأبرز الخدمات التي تقدم عبر الموقع الإلكتروني.


رابط بوابة الأزهر الالكترونية 2022

أتاحت الأزهر الشريف بوابة إلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) الاستعلام عن نتائج طلاب المعاهد الأزهرية ومواعيد الامتحانات وأرقام الجلوس ومواعيد الامتحانات والجداول المنظمة لها لكافة المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي 2021_2022.

تجرى الامتحانات النهائية داخل لجان مدرسية بورقة امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة الطلاب.

الخدمات التي تقدمها البوابة الأزهرية 2022

خدمات عديدة تقدمها البوابة الأزهرية للطلاب المعاهد الأزهرية والمواطنين في كافة مصر وخارجها أبرزها الخدمات التعليمية لطلاب مدارس وجامعات الأزهر الشريف من نشر نتائج الطلاب والمناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية بالإضافة إلى ملء استمارة دخول الامتحانات للشهادات.

ويقدم الموقع أيضاً مركز الفتوى الإلكتروني لكافة المواطنين واخبار البعثات الدراسية لنشر الصحيح من الدين الإسلامي في البلاد الغير الإسلامية وأخبار جامعة الأزهر بالإضافة إلى الأبحاث العلمية التي تصدرها أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

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كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الأزهر الشريف 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج طلاب الأزهر من خلال رابط بوابة الأزهر الالكترونية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الأزهر من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الحصول على درجاته كاملة.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب.
  • كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب الحاصل عليها في كافة المواد الدراسية.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المعاهد الأزهرية للشهادة الإعدادية وصفوف النقل ستبدأ في 7 مايو المقبل فيما تبدأ امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية يوم 2 يونيو المقبل وتستمر لمدة شهرين تقريبا وذلك وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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