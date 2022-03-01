تعرف على فوائد التونة وشروط الاستفادة منها

تعتبر التونة من أسهل الوجبات فى التحضير، حيث تحتوى على قيم غذائية عالية ومجموعة من العناصر المفيدة للجسم، بالإضافة إلى أنها مثالية فى الأنظمة الغذائية، تساعد أيضا في النزول في الوزن ولكن بكمية معينة حيث أنها مفيدة للغاية ايضًا للرياضيين لاحتوائها على كمية كبيرة من البروتين.

السطور السابقة أوضحتها خبيرة التغذية، بسمة يسري، مضيفة أن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية تنصح أن يكون لكل فرد نسبة محددة من لحم التونة، على الفرد الالتزام بها وعدم تجاوزها، حيث أن لكل سن كمية محددة، ويجب أن نختار التونة التى تحتوى على نسبة زئبق قليلة حيث يمكن للشخص البالغ تناول من علبة إلى علبة ونصف في الأسبوع.

وأضافت: أما الحوامل والمرضعات مناسب لهم علبة تونة فى الأسبوع، بينما الأطفال من عمر 3 سنوات فمناسب لهم معلقتين تونة فى الأسبوع، مؤكدةً أن السبب الأساسي أننا لا نستطيع تناول لحم التونة باستمرار يعود إلى نسبة الزئبق التي تتواجد فيها، فهى مادة لا يستحب تناولها بصورة كبيرة، فالاعتدال في جميع الأحوال هو الحل الأمثل.

وأوضحت بسمة أن أسماك التونة متعددة أكثر من ثمانية أنواع، وهناك نوع لا يعيش أكثر من سنة فهو الأفضل للتناول، ونجده مدون على العلبة باسم “لحم تونة خفيف“ يعتبر الأجود ثم يأتي بعدها نوع تونة الباكر، والتى يكتب على علبتها ”لحم تونة أبيض”، ولذلك علينا قراءة مايكتب على على علب التونة لاختيار الأفضل بينهم.

وعددت فوائد التونة قائلة: تحتوى على عنصر البوتاسيوم، وأوميجا 3، حيث أن العنصرين سويًا لهما تأثير مضاد للالتهابات على نظام القلب والأوعية الدموية، والذي بدور يعمل على خفض ضغط الدم.

كما أن التونة غنية بعناصر(المنجنيز والزنك وفيتامين ج والسيلينيوم) مما يساعد في تقوية جهاز المناعة.