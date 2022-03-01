الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية : متابعات دورية لأعمال التطوير والرصف بنطاق المحافظة .. صور

محافظ المنوفية: متابعات دورية لأعمال التطوير والرصف بنطاق المحافظة

متابعة أعمال الرصف
متابعة أعمال الرصف

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال رصف طريق منوف البحري بطول 1200 متر، وكذا طريق سروهيت ـ نزلة سعد عطية بفيشا الكبرى بطول 6 كم، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة الطرق ورد الشيء لأصله.

كما تابع رئيس المدينة أعمال تركيب غرف مياه الأمطار بشارع بورسعيد، وكذا أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع القارح بطريق سرس الليان ـ منوف، مشيراً إلى أن العمل جاري على قدم وساق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون استكمال أعمال الرصف بشارع الجامعة بداية من وحدة مرور أشمون وحتى مزلقان السكة الحديد بطول حوالي 1400م، وذلك للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية ومعايير الجودة المحددة لأعمال الرصف، كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال الرصف بشارع الجيش.

ويتم ذلك ضمن وتنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة وإنجاز المهام في توقيتاتها المحددة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩، كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩.

المنوفية محافظة الدوري طريق بداية ساق مستوى خدمات السكة الحديد مزلقان المواطنين

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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