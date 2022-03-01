وفقا لمعايير «الإسكوا».. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد 3 منشآت بالإسماعيلية

اعتمدت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، 3 منشآت صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، لمدة عام، بتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد اجتيازهم معايير الاعتماد القومية، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

وتشمل المنشآت التي اجتازت معايير التسجيل مركزي طب الأسرة "المستقبل، الواصفية" إضافة إلى وحدة طب الأسرة الروضة، وفقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات "GAHAR 2021" والمعتمدة دوليًا، لمدة عام، ليصل بذلك عدد المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية والتي اجتازت معايير التسجيل كمرحلة أولى للوصول لدرجة الاعتماد إلى 18 منشأة طبية، حتى الآن، وذلك ضمن حرص هيئة الرعاية الصحية على رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة بمنشآتها وتطوير ورفع كفاءة كافة مراكز وحدات الرعاية الأولية لضمان وصولها للتسجيل والاعتماد،

ويخدم مركز طب أسرة الواصفية -أحد المراكز المعتمدة- 27000 نسمة، فيما بلغ اجمالى حزم الخدمات المقدمة بالمركز من بداية التدشين 20493 حتى الآن.

كما تخدم وحدة طب الأسرة بالروضة تخدم عدد سكان 17000 نسمة، ومركز طبى المستقبل يخدم حوالى 33000 نسمة وبلغ إجمالى الخدمات المقدمة به تحت مظلة المنظومة 18200 من منذ بداية التدشين حتى الآن.

وتقدم الوحدات والمراكز والمعتمدة عدة خدمات من بينها "استقبال وطوارئ، معمل، أشعة، عيادة طب أسرة، عيادة تنظيم أسرة، عيادة أطفال، عيادة أسنان، متابعة حمل، رعاية حديثى الولادة، ومكتب صحة، وتطعيمات.