انعقاد اجتماع التحالف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية بالسلفادور سبتمبر 2022

تستضيف دولة السلفادور الاجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية (GGA) التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في أواخر سبتمبر من العام الجاري 2022.

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA أنه في يناير الماضي، خلال الجمعية الثانية عشرة للوكالة أُعلن أن السلفادور ستستضيف الاجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية (GGA).

وتوضح IRENA أن GGA تعمل كمنصة للحوار والتعاون والعمل المنسق بين صناعة الطاقة الحرارية الأرضية وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم التي تم إنشاؤها لزيادة استخدام الطاقة الحرارية الأرضية، سواء في توليد الطاقة أو الاستخدام المباشر للحرارة. وهو يدعو أصحاب المصلحة إلى دعم نشر إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية التي يمكن تحقيقها. اعتبارًا من اليوم ، تضم GGA 49 دولة عضو و45 مؤسسة شريكة.

وأشارت IRENA أنه حاليًا، يعد الترويج للطاقة الحرارية الأرضية في السلفادور مجالًا رئيسيًا ، مما يعزز استخدامها في تعدين العملات المشفرة. إن التقليد السلفادوري الطويل لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية يسير الآن على طريق تطوير مشاريع جديدة ليس فقط لتوليد الطاقة ولكن أيضًا في تطبيقات الحرارة المباشرة، بينما يدعمون تبادل المعرفة في المنطقة ويعملون على تحسين أطر السياسات. هذا السياق هو البيئة المثالية للاجتماع القادم رفيع المستوى لـ GGA.

ولفتت IRENA إلى أنه في هذا الإطار، وبدعم من الرابطة الدولية للطاقة الحرارية الأرضية ، في النصف الثاني من عام 2022، سيعقد الاجتماع رفيع المستوى لـ GGA في سان سلفادور مع التركيز على الدور الحاسم للطاقة الحرارية الأرضية في انتقال الطاقة ومساهمتها ذات الصلة في العمل المناخي توفر منصة لتبادل التحديات والفرص في نشر حلول الطاقة الحرارية الأرضية في البلدان النامية.

وأوضحت IRENA أنه لقد مرت خمس سنوات منذ آخر اجتماع رفيع المستوى لـ GGA الذي عقد في فلورنسا، حيث وقع أعضاء الدول على إعلان ملتزم بالعمل معًا لتعزيز الطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الكهرباء والتدفئة. الآن وقد تم الإعلان عن اجتماع آخر رفيع المستوى لـ GGA، تتزايد التوقعات العالية بين مجتمع الطاقة الحرارية الأرضية ، حيث نما التحالف في الوقت الحاضر، وزادت أهدافه.