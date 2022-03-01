دفن جثة عامل توفي صعقًا بالكهرباء داخل مصنع بلاستيك بكفرالشيخ

أمرت النيابة العامة في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة عامل توفى صعقًا داخل مصنع بلاستيك، في منطقة سيدي سالم.

كان لقى عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء، بمصنع بلاستيك بسيدي سالم بكفرالشيخ، وجرى نقله لمستشفى سيدي سالم المركزي، ومنها لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز سيدي سالم، بتلقيه إشارة تفيد بمصرع عامل صعقًا بالكهرباء بمصنع بلاستيك، وانتقل عدد من القيادات الأمنية بالمركز، وتم نقل جثمانه لمستشفى سيدي سالم المركزي، ومنها لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين أن العامل الذي لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء هو أحمد عبدالعزيز محمد سلطان 20 سنة، مقيم بسيدي سالم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والجثة تحت تصرف النيابة.

