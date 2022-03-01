غلق وتشميع 23 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 23 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد "رحمى"، على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، مناشدا الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد محافظ الغربية، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، بمراكز ومدن المحافظة ،وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدنى، فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

وفى سياق متصل قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إيقاف "ثلاث رؤساء وحدات محلية وثلاثة من مديري الجمعيات الزراعية بمركز المحلة الكبرى" عن العمل لمدة ثلاث أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات معهم بالنيابة الإدارية مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف، للتقصير والإهمال الجسيم في منع التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق عملهم، وذلك طبقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمحافظة.

أوضح محافظ الغربية أنه أصدر قراراً سابقاً بتشكيل لجنة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية بكل وحدة قروية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية رئيس نقطة الشرطة أو العمدة ومدير الجمعية الزراعية بالقرية، تختص هذه اللجان بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق الوحدة والتصدي لأي تعدي عليها ومنعه في المهد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وردع المخالفين، الأمر الذي استوجب معاقبة المذكورين لعدم القيام بمهام عملهم.

وأشار المحافظ أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات القيادة السياسية بالتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين، مشدداً على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها إيقاف أي أعمال في المهد وذلك بالتنسيق مع رجال الشرطة.

شمل القرار إيقاف كلا من رئيس الوحدة المحلية بالعامرية، رئيس الوحدة المحلية بالمعتمدية، رئيس الوحدة المحلية بالجابرية إلى جانب مديري الجمعيات الزراعية بالقرى الثلاثة سالفة الذكرى.