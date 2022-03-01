بدء التحقيق مع المتهمة بخطف ابن عشيقها ببولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع فتاة ليل متهمة بالاستعانة بزوجها على خطف نجل عشيقها البالغ من العمر 10 سنوات بسبب خلافات بينهما وطلب فدية قدرها 30 ألف جنيه لترك الطفل، ببولاق الدكرور.

كانت البداية بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد باختطاف نجله من قبل ربة منزل ترتبط بعلاقة عاطفية معه بسبب خلافات بينهما، ومساومتها وزوجها له لدفع مبلغ 30 ألف جنيه لترك الطفل، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تضييق الخناق على المتهمين قاما بترك الطفل وعاد لوالده، وبتتبع خط سير الجناة أمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الرئيسية بوجود علاقة عاطفية مع والد الطفل وبسبب خلافات بينهما قامت بالاستعانة بزوجها على خطف الطفل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.