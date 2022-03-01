استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة على مستوى ٢٧ محافظة تقوم حاليًا، بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

شكلت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مجمع المصالح الحكومية ومواقع العمل المختلفة بالوادى الجديد، تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسي تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، قامت خلال شهر يناير الماضي، بتعيين 91 شابا، منهم 4 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلاً عن تسجيل 121 من راغبى العمل، وتوفير 235 فرصة عمل.

كما قامت المديرية، باستخراج 104 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 33 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديًا، وإحالة شكوى للقضاء، وحفظ 3 شكاوى، و28 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.