شركة Mastercard تقديم مليونى دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا

أعلنت شركة Mastercard تقديم مليوني دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، كما حظرت العديد من المؤسسات المالية نتيجة للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

في السياق ذاته، صدرت وزارة الخارجية اليابانية، تفاصيل العقوبات التي فرضتها الحكومة على روسيا على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وشملت العقوبات الشخصية ستة ممثلين للقيادة الروسية، من ضمنهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه العقوبات الشخصية، نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري جيراسيموف، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات تصدير على 49 شركة ومؤسسة، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي ومديرية الاستخبارات العامة، وشركتي "سوخوي" و"ميج"، والشركة الحكومية الكبرى "روستيخ" وغيرها.

وتشمل قائمة العقوبات أيضًا بنك روسيا، و VEB، و"بروم سفياز بنك"، بالإضافة إلى ذلك، فرضت طوكيو حظرًا على تصدير المنتجات ذات الاستخدام العام، والتي يمكن أن يساهم توريدها في نمو الإمكانات العسكرية لروسيا، لاسيما أشباه النواقل.