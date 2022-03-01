الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسى على وحدة عسكرية

القصف الروسي علي
القصف الروسي علي أوكرانيا

قالت صحيفة " The Kyiv Independent"، إن أكثر من 70 جنديًا أوكرانيا قتلوا في قصف روسي على وحدة عسكرية بمدينة أوختيركا، وفق ما نقلت عن زعيم إقليم سومي أوبلاست الأوكراني.

من ناحية أخرى، أفاد المكتب الصحفي للقوات البحرية الأوكرانية بأن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا نقلت لأوكرانيا 70 طائرة حربية قد تكون مرابطة في المطارات البولندية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضًا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدًا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.

أوكرانيا العسكري بولندا روسي بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

أوكرانيا تطالب أمريكا بمدها بمزيد من الأسلحة لمواجهة روسيا

دويدار: «العائدون» يكشف أحداث من 2018 غير معلنة للرأى العام

القوات الروسية تبدأ الهجوم على خيرسون جنوبى أوكرانيا

السطات الكندية تعلن طرد طائرتين روسيتين من مجالها الجوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا