مقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسى على وحدة عسكرية

قالت صحيفة " The Kyiv Independent"، إن أكثر من 70 جنديًا أوكرانيا قتلوا في قصف روسي على وحدة عسكرية بمدينة أوختيركا، وفق ما نقلت عن زعيم إقليم سومي أوبلاست الأوكراني.

من ناحية أخرى، أفاد المكتب الصحفي للقوات البحرية الأوكرانية بأن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا نقلت لأوكرانيا 70 طائرة حربية قد تكون مرابطة في المطارات البولندية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضًا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدًا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.