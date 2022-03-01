الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: رفع العقوبات عن روسيا مرهون بتوقفها عن التصعيد

واشنطن: رفع العقوبات عن روسيا مرهون بتوقفها عن التصعيد

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قالت متحدثة البيت الأبيض جين بساكي إن إمكانية بحث رفع العقوبات عن روسيا مرهونة بجنوحها للتهدئة، معتبرة استنفار قوات الردع النووي الروسية "أمرا خطيرا".

وقالت: "إذا بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتخاذ خطوات نحو وقف التصعيد، فأنا متأكدة من أنه يمكننا التحدث عن ذلك".

وعن استنفار قوات الردع النووي الروسية، قالت: "نعتقد أن مثل هذا الخطاب الاستفزازي حول الأسلحة النووية أمر خطير ويزيد من مخاطر سوء التقدير ويجب تجنبه ولن نتغاضى عنه".

ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا في السابق ولفترة طويلة على أن استخدام الأسلحة النووية سيكون له عواقب وخيمة".

 وأضافت: "كما قيل مرارا وتكرارا، بما في ذلك في وقت سابق من هذا العام، لا يمكن كسب الحرب النووية وهي لن تبدأ أبدا.. لذلك لا نرى أي سبب لتغيير مستوى التهديد لدينا".

 

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