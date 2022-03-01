الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم المنيا يسلم مديرى الإدارات التعليمية كشوف المتقدمين للعمل بالحصة

وكيل تعليم المنيا
وكيل تعليم المنيا خلال أجتماعه بمديري الإدارات التعليمية

سلم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة التسع، كشوف عن أسماء المتقدمين للعمل بالحصة بالإدارات التعليمية؛ تمهيداً لاستلامهم العمل بدءً من يوم الأحد القادم بعد قيامهم بالتوقيع على خطابات الترشيح.

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك أسماء أخرى للمقبولين سوف يتم الإعلان عنها تباعا، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تقديم الأوراق المطلوبة للمقبولين أسمائهم للإدارات التعليمية للتوقيع على خطابات الترشيح كلا بإدارته لاستلام العمل يوم الأحد المقبل.

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وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا ، قد أعلنت عن حاجتها للعمل بنظام الحصة طبقا للكتاب الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ وذلك لـتخصصات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ، وهى: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال ومعلم فصل.

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جاء ذلك طبقا للشروط المعلنة على أن يكون حاصلا على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب وحاصل على الدبلومة التربوية والعمل في المدارس بالإدارات التي بها عجز بالتخصصات المطلوبة

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جاء ذلك بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية ، ومحمد ابو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية .

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يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا كان قد شهد الحفل الذى أقامته إدارة الجودة لتكريم الإدارات والمدارس التي حصلت على الاعتماد للعام الدراسي 2020 / 2021 بحضور النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب، والدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، ومحمد أبوالعيون مدير عام الشؤون التنفيذية، وأشرف برسوم مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وحسام عمر مدير إدارة أبو قرقاص، والدكتور بهاء حسن مدير إدارة ملوي، ومحمد عبد السميع مدير إدارة دير مواس،  ومحمد سليمان مدير إدارة مغاغة، ومدير إدارة بني مزار.

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وكيل تعليم المنيا يسلم مديري الإدارات التعليمية كشوف المتقدمين للعمل بالحصة الدكتور صفوت جارح المهندس محمد فؤاد الرشيدي

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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