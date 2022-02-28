أمريكا تطالب 12 دبلوماسيا روسيا بمغادرة أراضيها

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة «فاسيلي نيبينزيا»، اليوم، أن الولايات المتحدة أعلنت 12 دبلوماسيا روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم الأراضي الأمريكية.

وتابع «نيبينزيا» خلال مؤتمر صحفي، اليوم: «تلقيت معلومات حول أن سلطات الولايات المتحدة اتخذت إجراءات عدائية جديدة تجاه البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، وانتهكت بشكل فظ التزاماتها كدولة مستضيفة».

وقال المندوب الروسي: «أعلنوا 12 من موظفي البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبت بمغادرتهم البلاد بحلول 7 مارس»، لافتا إلى أن الحديث يدور عن موظفين دبلوماسيين.

وحول العملية العسكرية في أوكرانيا، قال «نيبينزيا» إن روسيا لا تشعر بالعزلة على الساحة الدولية، لأن هناك دولا كثيرة تتفهم الموقف الروسي وما نقوم به.