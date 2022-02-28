إصابة 5 من عائلة واحدة بسبب انفجار أسطوانة غاز في «زاوية الناعورة»

أصيب 5 من عائلة واحدة بسبب انفجار أسطوانة غاز بمنزلهم بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية، مساء اليوم، وأبلغ الأهالي الجهات المعنية على الفور تم تحويل المصابين إلى مستشفى الشهداء المركزي ومنها إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لصعوبة الحالة الصحية للمصابين.

وأوضح محمود مبارك أحد أهالي القرية لموقع «الدستور» أن سكان القرية فوجئوا بصوت عالي أتبعه صراخ بأحد المناطق، وباقترابهم ومعاينتهم للوضع تبين انفجار اسطوانة غاز صغيرة واستدعى الأهالي سيارة الإسعاف لنقل المصابين وهم زوج وأولادها الثلاثة وزوج ابنتها فينا كان قد تغيب والدهم ويدعى وليد جمعة.

فيما حضرت الشرطة لموقع الحادث لبحث أسباب الحادث والآثار الناجمة عنه، وحررت محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما سادت حاله من الحزن على حالة الأسرة الصحية الذين تعرضوا جميعا لحروق وإصابات شديدة.