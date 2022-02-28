الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 من عائلة واحدة بسبب انفجار أسطوانة غاز في «زاوية الناعورة»

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز

أصيب 5 من عائلة واحدة بسبب انفجار أسطوانة غاز بمنزلهم بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية، مساء اليوم، وأبلغ الأهالي الجهات المعنية على الفور تم تحويل المصابين إلى مستشفى الشهداء المركزي ومنها إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لصعوبة الحالة الصحية للمصابين.

وأوضح محمود مبارك أحد أهالي القرية لموقع «الدستور» أن سكان القرية فوجئوا بصوت عالي أتبعه صراخ بأحد المناطق، وباقترابهم ومعاينتهم للوضع تبين انفجار اسطوانة غاز صغيرة واستدعى الأهالي سيارة الإسعاف لنقل المصابين وهم زوج وأولادها الثلاثة وزوج ابنتها فينا كان قد تغيب والدهم ويدعى وليد جمعة.

فيما حضرت الشرطة لموقع الحادث لبحث أسباب الحادث والآثار الناجمة عنه، وحررت محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما سادت حاله من الحزن على حالة الأسرة الصحية الذين تعرضوا جميعا لحروق وإصابات شديدة.

انفجار المنوفية محافظة سيارات المرور الاثنين تحقيق خدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

إحنا سَندك.. المصريون بالخارج يقدمون ملحمة لمساعدة الفارين من الحرب

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

وفاة باسم رحمى مخرج «بوجى وطمطم» بعد معاناة مع المرض

أمريكا تطالب 12 دبلوماسيا روسيا بمغادرة أراضيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا