«العدالة الاجتماعية بين الحلم والإرادة».. ندوة ليلية لسكان قرية العوينة بالوادي الجديد

شهدت قرية «العوينة» بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، فعاليات ندوة تثقيفية جماهيرية ليلية بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي للقرية تحت عنوان «العدالة الاجتماعية بين الحلم والإرادة».

وقال محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ عن دائرة الوادي الجديد وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالمحافظة، في بيان إعلامي له، اليوم، إنه جرى عقد الندوة بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية «العوينة» حاضر فيها كل من محمد سيف رئيس الوحدة المحلية لقرية العوينة، أيمن أحمد حنفي أمين تنظيم الحزب بالمركز وبحضور رموز المجتمع المحلي بالقرية وممثلين عن الشباب والمرأة بالقرية والمركز.

وأضاف «عبد الغني» أن الندوة تضمنت تعريف الحاضرين بالعدالة الاجتماعية كواحدة من أشهر المطالب التي نادت بها الثورات السلمية في مختلف بلدان العالم وبالأخص مصر وعول على ذلك كونها غريزة إنسانية في المجتمعات والبلدان فمن الصعب أن يعيش الفرد في مجتمع لا يشعر فيه بالعدالة بين طبقات المجتمع، وأن الوعي المجتمعي هو ما يشعرنا بالإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية الحديثة فلابد من التفاعل مع تلك المشروعات وإدراك أن التغيير لابد أن يشمل نظره الفرد للمجتمع ومتى تحققت هذه العدالة الاجتماعية تؤدي إلى هدفها الأسمى وهو ترسيخ وعلو قيم الولاء والانتماء للوطن مما يحقق الأمن المجتمعي وهذا من أهم مقومات الأمن القومي.

وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار التوجهات العامة للدولة والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، وانطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.