البيت الأبيض: جو بايدن رصد 300 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا

أعلنت المتحدثة بإسم البيت الأبيض جين ساكى، مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن رصد 300 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.

وقالت ساكى خلال مؤتمر صحفى لها قبل قليل"، “نعمل مع حلفائنا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة”، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوزعربية، مؤكدة أن تهديد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالسلاح النووي يجب تفاديه.

وشددت ساكى على أن أي استخدام للسلاح النووي ستكون آثاره مدمرة، مشيرة إلى أن العالم سيتوحد ضد التصعيد الروسي.

وفى وقت سابق من اليوم، قال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى، مساء الإثنين، إن الأوكرانيين شكلوا مقاومة فاعلة والروس بدأوا يشعرون بها.

وأضاف كيربى خلال مؤتمر صحفى له قبل قليل: "أرسلنا قوات إضافية إلى شرق أوروبا استعدادًا لأي طارئ"، وفقا لما أوردته فضائية “سكاى نيوز”عربية.

وأكد كيربى، أن إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تحريك رؤوس نووية غير مفيد وملتزمون باستخدام قدرات الردع.

ومن جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، دول المنطقة لتسهيل عبور اللاجئين من أوكرانيا عبر الحدود.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر باتخاذ إجراءات دعم للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، من خلال منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وبحسب بيان نُشرعلى موقع الكرملين، فإنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من غد الثلاثاء، حسبما نقلت «فرانس برس».

وأجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من اليوم الإثنين، على تحويل 8% من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من يناير الجاري إلى الروبل، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

وجاء إعلان هذه الإجراءات في وقت يحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.