بعد تحذير الرئيس السيسي.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

حذر الرئيس السيسي اليوم والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال حفل تدشين الأسرة المصرية من زيادة حجم المباني الموجودة على الطرق الزراعية.

وقال الرئيس السيسي: «هنقول إن كان سببه الدولة ولا الناس ولا النمو السكاني وقولوا زي ما أنتم عايزين لكن لازم تتوقفوا أمام النقاط دي لأن احنا مش هنقدر نعالج كل ده إلا بيكم، البعض يرغب في البناء بجوار أرضه فيجد أن جيرانه ومن حوله يرغبون في نفس الأمر.. أنت كده بتاكل في أرضك اللي هي الأرض الخضراء اللي بتطلع إنتاج وفلوس ليك ولغيرك والبلد».

ويقدم «الدستور» في التقرير التالي عقوبة البناء على الأراضي الزراعية بعد تحذيرات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء.

حدد القانون رقم 164 لعام 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لعام 1937، الذي أصدره الرئيس رسميًا عقب موافقة البرلمان عليه، عقوبة جديدة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تصل إلى الحبس 5 سنوات ودفع غرامة مليون جنية.

ونصت المادة 372 من قانون العقوبات على ان كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مباني مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.