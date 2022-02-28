الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تحذير الرئيس السيسي.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

الاراضي الزراعية
الاراضي الزراعية

حذر الرئيس السيسي اليوم والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال حفل تدشين الأسرة المصرية من زيادة حجم المباني الموجودة على الطرق الزراعية.

وقال الرئيس السيسي: «هنقول إن كان سببه الدولة ولا الناس ولا النمو السكاني وقولوا زي ما أنتم عايزين لكن لازم تتوقفوا أمام النقاط دي لأن احنا مش هنقدر نعالج كل ده إلا بيكم، البعض يرغب في البناء بجوار أرضه فيجد أن جيرانه ومن حوله يرغبون في نفس الأمر.. أنت كده بتاكل في أرضك اللي هي الأرض الخضراء اللي بتطلع إنتاج وفلوس ليك ولغيرك والبلد».

ويقدم «الدستور» في التقرير التالي عقوبة البناء على الأراضي الزراعية بعد تحذيرات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء.

حدد القانون رقم 164 لعام 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لعام 1937، الذي أصدره الرئيس رسميًا عقب موافقة البرلمان عليه، عقوبة جديدة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تصل إلى الحبس 5 سنوات ودفع غرامة مليون جنية.

ونصت المادة 372 من قانون العقوبات على ان كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مباني مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

مصر مجلس الوزراء السيسي رئيس الوزراء قانون البرلمان مصطفى مدبولى الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي عقوبة البناء على الاراضي الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

انخفاض الحرارة وتحذيرات من اضطراب الجو.. حالة الطقس الأيام المقبلة

عضو بالوفد الروسى: الجولة القادمة من المحادثات مع أوكرانيا خلال أيام

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

السودان يؤكد ضرورة التوصل لتفاهمات بشأن مفاوضات سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا