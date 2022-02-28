الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«رؤية مستقبلية لذوي القدرات» مؤتمر تمكين ثقافي بالإسماعيلية

رؤية مستقبلية لذوي
"رؤية مستقبلية لذوي القدرات" مؤتمر تمكين ثقافي بالإسماعيلية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، مؤتمر التمكين الثقافي بعنوان «رؤية مستقبلية لذوي الإعاقة» برئاسة أد. أحمد عوين وأمين عام المؤتمر د. حسن يوسف وأمانة المؤتمر د. سالي ود. إيمان عطية ود. فاطمة صقر ود. ميرفت حسن ود. نهال علاء ود. كرستينا لطيف نظمي بحضور مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي.

بدأت فعاليات المؤتمر بترحيب مدير عام الفرع بالحضور، ثم كلمة رئيس المؤتمر الذي أشار فيها إلى أهم ايجابيات المؤتمر وهي تنظيم المؤتمر من قبل مؤسسة الثقافة.

وأكد أن الثقافة هي من القوى المؤثرة في المجتمع من وقت أن كانت ثقافة جماهيرية فالجماهير هم الصانعون الحقيقيون للحاضر والمستقبل فهذه المؤسسة العريقة مهمتها أن تضع الإنسان في دائرة التفكير، وأن تضع المعايير الثقافية أمام الإنسان.

وأشار في كلمته إلى أن الأنسان المعاق فهو إنسان طبيعي ولا يقل بحال من الأحوال الإنسان السوي، وأنه لا فرق بين الإنسان السوي وغير السوي فكم من إنسان سوي، ولكن لا يستطيع أن يخدم نفسه أو مجتمعه وكم من إنسان غير كامل الأعضاء ولكنه يستطيع أن يقدم الكثير من الخدمات للمجتمع ولنفسه.

أعقبها كلمة أمين عام المؤتمر أشار فيها إلى اهتمام الدولة وكافة الأجهزة بذوي الإعاقة، وأكد على حرص المؤتمر على تقديم بعض الأعمال البحثية التي تشير إلى ظروف التكيف الاجتماعي الهام الذي جعل من هذه الفئات متميزة في مجالها بفضل اهتمام الدولة وأحاطها بعناية بالغة جعلها في هذا المقام الرفيع.

يذكر أن بحسب البيانات الرسمية المتاحة والصادرة عن جهاز الإحصاء، وأكد في نتائج التعداد السكاني الذي أجراه لعام 2017، أن ذوي الاحتياجات الخاصة «المعاقين» يشكلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان «بدءا من 5 سنوات فأكثر».

المخرج هشام عطوة فرع ثقافة الإسماعيلية رؤية مستقبلية لذوي الإعاقة الكاتب محمد نبيل أحمد عوين

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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