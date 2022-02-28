الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أنشطة الري اليوم.. حجز 765 ألف متر من السيول والتوسع الأفقي لتبطين الترع

وزارة الري
وزارة الري

شهدت وزارة الموارد المائية  والري، عدداً من الأحداث والأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

وزير الرى: بحيرات صناعية وحواجز لحماية رأس غارب والقصير من أخطار السيول

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة ومشروعات قومية للحماية من أخطار السيول، في المحافظات، خاصة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، أعمال الحماية الجاري تنفيذها حالياً لحماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول.
https://www.dostor.org/3728773

 

- «الرى»: حجز 765 ألف متر مكعب من المياه خلال موجة السيول على البحر الأحمر

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، مشروعات الحماية من أخطار السيول المدمرة، وذلك في  محافظة البحر الأحمر، إضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول ونهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقًا للبرنامج الزمنى.

https://www.dostor.org/3728750


- برنامج تدريبي لرفع مهارات وقدرات العاملين بـ«الري»

تواصل وزارة الموارد المائية والري -ممثلة في مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية، في تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لكافة العاملين بمختلف القطاعات والهيئات التابعة لها ، وذلك لرفع قدراتهم العملية والمعرفية وتنمية المهارات لديهم اللازمة للعمل، خاصة في ظل الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد عقد عدة اجتماعات وزارية بها، واستكمال خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المتعددة المقدمة للمتعاملين مع خدمات الوزارة.

https://www.dostor.org/3728731

 

- ترشيدا للمياه.. التوسع الأفقي ينفذ خطة تبطين ترع غرب الدلتا والدقهلية

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري ومنها التوسع الأفقي والمشروعات وتطوير الري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

https://www.dostor.org/3728396

 

مشروعات قومية جنوب سيناء وزير الري الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي الدكتور محمد عبدالعاطي وزارة الموارد المائية والري

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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