أخصائية مناعة تكشف طرق الوقاية من الإصابة بـ«فيروس لاسا»

مع إعلان المملكة المتحدة عن وفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته بفيروس لاسا، الدكتور نهلة عبدالوهاب أخصائي المناعة، قدمت لـ«الدستور» روشتة الوقاية من الفيروس وطرق تعزيز المناعة ضد الأوبئة بشكل عام.

وقالت عبد الوهاب، إن “لاسا”فيروس رملي قديم يتسبب في حدوث “حمى لاسا”، ويعد نوع من أنواع الحمى النزفية الفيروسية.

وأوضحت أن فيروس لاسا موجود في غرب أفريقيا ويتسبب في موت 5 آلاف فرد سنويًا، مُشيرًة إلى أن هذا المرض ينتقل بسبب فئران الغلال.

أعراض فيروس لاسا

كما أشارت إلي أن ظهور حالة وفاة في انجلترا بالولايات المتحدة الأمريكية، واضافة دكتور نهلة أخصائي المناعة أن أعراض المرض تظهر في صورة حمة شديدة والم وصداع، بالإضافة للتقيء، والاسهال، والنزيف الداخلي، وتوقف وظائف الكبد نتيجة لنقص الدم بالجسم، مع وجود التهاب في عضلة القلب والشرايين، وإضافة أن ذلك المرض يعالج بانتي فيروس.

ضرورة تقوية الجهاز المناعي

وأكد علي أن هذا الفيروس موجود ولكنة لم يظهر سوي في انجلترا والذي أدي لوفاة حالة واحدة، مؤكده أن الإصابة به لايمكن النجاة منها بسهولة، لذلك يجب علي الأفراد حماية أنفسهم من الإصابة باي فيروس جديد عن طريق تقوية الجهاز المناعي وخصوصا في تلك التقلبات الجوية.

كما شددت دكتور نهلة عبدالوهاب علي ضرورة تناول العناصر الغذائية المهمة لوظيفة المناعة الفعالة لها، ومنها البروتين، النحاس حمض الفوليك، حديد، الزنك، فيتامينات أ ، ب 6 ، ب 12 ، س ، د.

نصائح تعزيز المناعة

ونوهت إلى ضرورة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى لما يحتويه علي العديد من الوظائف المهمة، ومنها ، تعزيز امتصاص الحديد ، ويعمل علي حماية الإنسان من التأثيرات الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية، كما يساعد علي تكوين العظام، بالإضافة إلي أنه يمنح الجسم حيوية ونضارة، كما يساعد علي التئام الجروح، و يرفع المناعة، و يحمي من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وينظم نسب الكوليسترول في الدم ،يحافظ علي جمال العين.