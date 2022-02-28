برلماني: كلمة الرئيس خلال مشروع «تنمية الأسرة المصرية» إعلان حرب على الفقر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على توجيه عدد من الرسائل التحفيزية للمواطنين خلال تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من خلال تأكيده على سعي الحكومة لدعم المواطن والارتقاء بمستوي معيشته وسرعة توفير حياة كريمة له.

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، في بيان له، أن مشروع تنمية الأسرة إعلان صريح من الدولة للحرب على الفقر والجهل والعمل إعلاءًا لشأن المواطن وتنميته، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يحتاج مزيد من تضافر الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية لصالح المواطن.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات القومية الضخمة التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والتي ما زالت تعمل لتأسيسها حققت لدى المواطن مفهوم الرضا الاجتماعي ورسخت لديه ثقة أصبحت متبادلة بينه وبين قيادته السياسية، مما يساهم في الحفاظ على تكاتف ولحمة الدولة المصرية وحمايتها من خطر الانزلاق نحو التردي أو فقدان الأمل بتحريض قوى الشر التي دوما ما تستغل التحديات الاجتماعية للمواطن لتفقده الأمل في غد مشرق لأبنائه.

وأشاد الجندي، بحديث الرئيس حول أهمية ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وضرورة احترام المواطن والإعلاء من قيمته ومكانته داخل المجتمع، مشيرا إلى أن المواطن واجب عليه الاحساس بالتحديات التي تواجه الدولة بل والعمل معا من أجل مواجهتها، مؤكدا أن الوعي هو السلاح الأهم للتكاتف معا ولمواجهة التحديات التي تواجه مصر والمصريين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس حول ضرورة التكاتف من أجل معالجة السلبيات التي تسببت فيها الزيادة السكانية والتي أصبحت تلتهم الفوائد وقيمة المشروعات القومية التي تنجزها الدولة يحتاج لمزيد من الحملات التوعوية المختلفة التي تحث الأسر المصرية على ضرورة تنظيم النسل والأخذ في عين الاعتبار النتائج المترتبة على هذا التنظيم من توفير الخدمات والسلع بل وتقديمها بجودة عالية.