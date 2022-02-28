الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق نشب داخل منزل في الأقصر

حريق
حريق

نجحت الحماية المدنية  بالأقصر، فى السيطرة على حريق نشب، مساء اليوم الإثنين، فى منزل مبني من الطوب اللبن في قرية الحليلة بمدينة إسنا.

وتبين من المعاينة أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، مما أسفر عن تفحم محتويات المنزل بالكامل، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب حريق في منزل "أسعد ي.ف" 45 سنة مقيم بقرية الحليلة، وانتقل إلى مكان الحريق كل من اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والنقيب نادر العسكر مدير وحدة الحماية المدنية بإسنا ومحمود الضوي مدير إدارة التضامن الأجتماعي بإسنا.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وتم إخماد الحريق بحضور رجال الشرطة ورجال الإسعاف، حيث تمت السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر بالأرواح، حيث أسفر الحريق عن إتلاف المنزل بالكامل والمكون من طابقين.

الشركات محكمة جنايات الزقازيق العاشر من رمضان محافظة القاهرة بلاستيك النيابة العامة محكمة جنايات حبس سنتين عبدالحليم الشركات المساهمة المصروفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

إحنا سَندك.. المصريون بالخارج يقدمون ملحمة لمساعدة الفارين من الحرب

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

الطلب الأمريكى على النفط يسجل فى ديسمبر أعلى مستوى منذ ما قبل الجائحة

الرئيس السيسى يتفقد جوًا الأعمال الإنشائية فى العاصمة الإدارية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا