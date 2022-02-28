3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق نشب داخل منزل في الأقصر

نجحت الحماية المدنية بالأقصر، فى السيطرة على حريق نشب، مساء اليوم الإثنين، فى منزل مبني من الطوب اللبن في قرية الحليلة بمدينة إسنا.

وتبين من المعاينة أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، مما أسفر عن تفحم محتويات المنزل بالكامل، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب حريق في منزل "أسعد ي.ف" 45 سنة مقيم بقرية الحليلة، وانتقل إلى مكان الحريق كل من اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والنقيب نادر العسكر مدير وحدة الحماية المدنية بإسنا ومحمود الضوي مدير إدارة التضامن الأجتماعي بإسنا.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وتم إخماد الحريق بحضور رجال الشرطة ورجال الإسعاف، حيث تمت السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر بالأرواح، حيث أسفر الحريق عن إتلاف المنزل بالكامل والمكون من طابقين.