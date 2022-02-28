«التضامن»: نعلم جيدًا خطورة الطقس ووجودنا على أرض الطوارئ لن يمنعنا من التنمية والاستمرار

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر لدية تواصل مستمر وتعاون بين الدول المختلفة، مما يجعله قوة بشرية ضخمة، موجه الشكر للدكتور رامي الناظر، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، للجهود الكبيرة والدور الإنساني الذي تقوم به المؤسسة، لافتة إلى أن دورها برز بقوة خلال حرب 1973، إضافة إلى تقديم المساعدات وكل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، والدول الأخرى أثناء الأزمات، فضلًا عن دورها الفعال في مواجهة جائحة كورونا في شتى المحافظات من تعقيم وتدخلات علاجية.

جاء ذلك خلال افتتاح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر "القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. رؤية لمستقبل أفضل"، والذي تنظمه جمعية الهلال الأحمر المصري، ويقام لأول مرة في مصر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، علي مدار يومي ٢٨ فبراير و١ مارس.

وأضافت القباج: وجودنا على أرض الطوارئ ودعم الأسر لن يمنعنا من التنمية والاستمرار، وأننا نعلم جيدًا خطورة الطقس وتأثيره الكبير على المناطق والأراضي الزراعية، الذي قد يؤدي إلى نزوح اضطراري، ولتجاوز هذه الأزمة نوصي المجتمع المدني، بسياق ميثاق تعاون يوفر تضافر كل الجهود لمكافحة الأزمة وفق منهج علمي سليم وتوزيع واضح للأدوار، وتوسيع الشراكة مع الهيئات العلمية لتشكيل حائط، والاستثمار في كافة أشكال الدعم المشترك، وإيجاد أفضل السبل لدفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.

وتابعت: لدينا تحدٍ كبير في وسط الأزمات البيئية والاقتصادية، والأولويات الاجتماعية تكون صعبة في هذه الظروف ودورنا أن نصعد هذه المسئولية، وتفعيل دور المجتمع المدني في استمرار دعم الأولى بالرعاية، مؤكدة أن للهلال الأحمر المصري عبر مسيرته البيضاء أثرًا بالغًا في دعم قضايا الإنسانية، والمشاركة مع كل المعنيين بالعمل الإنساني في إيجاد أفضل الحلول لها.