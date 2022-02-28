الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: الانتقال إلى العاصمة الإدارية نقطة تحول تاريخية فى مجال الإدارة الحديثة

وزير الاوقاف مختار
وزير الاوقاف مختار جمعة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا هامًا مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي والإدارة العامة للأمن والإدارة العامة للشئون الإدارية، اليوم الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من: الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، والمهندسة راندا صلاح دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس هاني أحمد عدلي، مدير عام البنية الأساسية لنظم المعلومات، والأستاذ محمد طلعت، مدير عام الشئون الإدارية، والدكتور محمد الشحات أبوستيت، مدير عام المكتب الإعلامي، والأستاذ أحمد سعد مدير عام الأمن، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وخلال الاجتماع ناقش الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، العديد من الموضوعات المتعلقة بالانتقال الكامل للعاصمة الإدارية الجديدة، وأهمها التحول الرقمي، واستكمال تأهيل العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة، خاصة فيما يتصل باستخدام أحدث نظم الرقمنة والتحول الرقمي، مؤكدًا معاليه أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية نقطة تحول تاريخية في مجال الإدارة الحديثة، وعلينا الاستفادة القصوى من تطور نظم المعلومات عصر الرقمنة.

كما أكد على أهمية الاستفادة من ذلك في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف.

فى السياق ذاته، كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبدالحليم العيسوي، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، بأداء خطبة الجمعة القادمة ٤/ ٣/ ٢٠٢٢م بعنوان: "الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية" بمسجد القنديل الأخضر الإسكان الاجتماعي شرق النيل بمحافظة بني سويف.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 1 شعبان 1443هـ، الموافق 4 مارس 2022، تحت عنوان "الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية".

خلال عقدة اجتماع اليوم وزير الأوقاف الانتقال العاصمة

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وائل لطفي

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