بعد التصالح.. حفظ التحقيقات في واقعة صاحبة فيديو التحرش بحلوان

أمرت جهات التحقيق بحلوان، بحفظ التحقيق ضد عامل في واقعة فتاة صاحبة فيديو التحرش داخل ميكروباص بحلوان، خلال تعرضها للتحرش الجسدي ومحاولة هتك عرضها من قبل أحد الأشخاص أثناء استقلالها سيارة أجرة ميكروباص، بمنطقة حلوان متوجهة إلى محل عملها بالمعادي للتصالح.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وحدة الرصد بمكتب النائب العام من رصد منشور نشرته إحدى الفتيات عبر صفحات على السوشيال ميديا، تروي خلاله تفاصيل تعرضها للتحرش الجسدي ومحاولة هتك عرضها من قبل أحد الأشخاص أثناء استقلالها سيارة أجرة ميكروباص، بمنطقة حلوان متوجهه إلى محل عملها بالمعادي.

روت الفتاة خلال المنشور تفاصيل تعرضها للتحرش اللفظي والجسدي، حيث إنها أثناء جلوسها في السيارة الميكروباص شعرت بشيء يتحسس جسمها ويحاول لمس مناطق حساسة منه، وما إن انتبهت للشخص الجالس خلفها بالسيارة وخلال محاولتها نهره ورده عما يفعل، حتى بادرها بالسب والشتائم بألفاظ نابية وموجهًا لها اتهامات بسوء الخلق، فتجمع مجموعة من المواطنين محاولين ردعه إلا أنه أخرج سلاح أبيض وهدد المتواجدين من بينهم سائق السيارة، وبعدها تمكن المواطنين من إنقاذ الفتاة منه ومساعدتها في استقلال سيارة أخرى.

