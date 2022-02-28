الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد التصالح.. حفظ التحقيقات في واقعة صاحبة فيديو التحرش بحلوان

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بحلوان، بحفظ التحقيق ضد عامل في واقعة فتاة صاحبة فيديو التحرش داخل ميكروباص بحلوان، خلال تعرضها للتحرش الجسدي ومحاولة هتك عرضها من قبل أحد الأشخاص أثناء استقلالها سيارة أجرة ميكروباص، بمنطقة حلوان متوجهة إلى محل عملها بالمعادي للتصالح.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وحدة الرصد بمكتب النائب العام من رصد منشور نشرته إحدى الفتيات عبر صفحات على السوشيال ميديا، تروي خلاله تفاصيل تعرضها للتحرش الجسدي ومحاولة هتك عرضها من قبل أحد الأشخاص أثناء استقلالها سيارة أجرة ميكروباص، بمنطقة حلوان متوجهه إلى محل عملها بالمعادي.
روت الفتاة خلال المنشور تفاصيل تعرضها للتحرش اللفظي والجسدي، حيث إنها أثناء جلوسها في السيارة الميكروباص شعرت بشيء يتحسس جسمها ويحاول لمس مناطق حساسة منه، وما إن انتبهت للشخص الجالس خلفها بالسيارة وخلال محاولتها نهره ورده عما يفعل، حتى بادرها بالسب والشتائم بألفاظ نابية وموجهًا لها اتهامات بسوء الخلق، فتجمع مجموعة من المواطنين محاولين ردعه إلا أنه أخرج سلاح أبيض وهدد المتواجدين من بينهم سائق السيارة، وبعدها تمكن المواطنين من إنقاذ الفتاة منه ومساعدتها في استقلال سيارة أخرى.
 

جهات التحقيق حلوان حفظ التحقيق صاحبة فيديو التحرش ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

رضا المجتمع سبب الاستقرار الحقيقى.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

محامي الفنان رشوان توفيق: «حكم رفض دعوى الشاليهات منصف»

إعادة ترميم فيلم «كرسى توت عنخ آمون» لعرضه بمهرجان الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»