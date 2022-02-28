بحوزتهم أسلحة وذخائر.. ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بالمنوفية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وقالت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، إن 3 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- يقيمون بدائرة قسم شرطة منوف، يتاجرون فـي المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة منوف مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين الناريين لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.