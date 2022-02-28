ماذا تعرف عن سرطان المبيض القاتل الخفي للسيدات؟

يهدد مرض سرطان المبيض الكثير من النساء، خاصة وأنه يعتبر القاتل الصامت فيحدث دون أعراض تذكر، وفي حالة الكشف المبكر عنه يتم انجاز العلاج في مراحله الأولى وإمكانية الشفاء تصبح ذات نسبة عالية بالطبع.

ووفقًا لموقع the sun نوضح علامات سرطان المبيض الخفي.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها منظمة "Target Ovarian Cancer"ثلثي النساء على الأقل لا يعرفن الأعراض الخاصة بسرطان المبيض، مثل الانتفاخ وآلام البطن والشعور بالامتلاء أو الحاجة إلى المرحاض في كثير من الأحيان.

وقالت المنظمة الخيرية إن أغلب الأطباء لا يقومون بتحويل المرضى في وقت مبكر بما يكفي لأن الأعراض غامضة أو مشابهة لمشاكل المعدة، مؤكدة أن أغلب النساء يتعرضن للفشل في تحديد المشكلة بسبب عدم الوعي المبكر بوجود المرض في الجسم.

وجدت الدراسة الاستقصائية التى شملت 1000 امرأة أن واحدة فقط من كل خمس (21 %) تعرف أن الانتفاخ هو علامة محتملة على وجود ورم، و(68 في المائة) لم يعرفوا أن الألم في البطن علامة، ونسبة 97% آخرين لم يكونوا على علم بأن الشعور الدائم بالشبع كان بمثابة علامة حمراء، و 99 % لا يعتقدون أن الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد يمكن أن تكون المرض.

وجد الاستطلاع أيضًا أن عددًا متزايدًا من النساء حوالي نسبة 40 % مقارنة بـ 31% في عام 2016، يعتقدن خطأً أن اختبارات مسحة عنق الرحم تتحقق من المرض، لكنهن في الواقع يبحثن عن سرطان عنق الرحم وليس المبيض.

ويذكر أن سرطان المبيض يعتبر رقم 7 في أنواع السرطانات شيوعًا بين السناء، ورقم 8 في أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بين النساء، ونتيجة لعدم ظهور الأعراض بشكل واضح على المريضة يتم تشخيص المرض بشكل عام في مرحلة متقدمة.