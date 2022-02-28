الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاشرها عدة مرات.. محامِ يتهم شابًا بهتك عرض ابنته القاصر في المقطم

هتك عرض
هتك عرض

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأثنين، التحقيق في بلاغ من محامي يتهم شابًا بهتك عرض نجلته والتعدي عليها جنسيًا، بمنطقة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من «علي .أ»، 44 عامًا، محامي ، يتهم فيها عمرو محمد، 22 سنة، بهتك عرض نجلته «مريم»، 15 عامًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات.

وتبين أن الشاب تعرف على الفتاة عن طريق إحدى صديقاتها، ونشأت بينهما علاقة عاطفية نجح خلالها في استدراجها لمنزله في منطقة المقطم، والتعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها عدة مرات.

تم تحرير المحضر رقم 4212 لسنة 2020 إداري المقطم، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية محامي التحقيق منطقة المقطم قسم شرطة المقطم

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وائل لطفي

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