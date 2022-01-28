القبض على شاب حاول اغتصاب طفلة عمرها 4 سنوات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من إلقاء القبض على شاب حاول اغتصاب طفلة عمرها 4 سنوات، حيث اتهم عامل ابن شقيقة زوجته الطالب بالإعدادي بمحاولة التعدى الجنسي على ابنته، البالغ عمرها ٤ سنوات بإحدى قرى دكرنس بمحافظة الدقهلية.

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من " م .ا .س" ٤٢ عاما ومقيم قرية النهضة الجديدة التابعة للمركز يتهم فيه نجل شقيقة زوجته "م .ط.ع" ١٤ عاما طالب بالصف الثالث الإعدادى باستدراج نجلته "م" ٤ سنوات إلي أحد الشوارع الجانبية المجاورة للمنزل والتعدي عليها جنسيا، إلا أنها قامت بالصراخ فقام المتهم بالهرب.

تم ضبط الطالب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.