الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لمدرس بتهمة اغتصاب طالبة فى الإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة مدرس بالسجن المؤبد لاتهامه باغتصاب طالبة داخل مركز تعليمي.      

وكشفت أوراق  القضية التي حملت رقم 19755 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، أن مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد تلقيه بلاغا من أهالي المجني عليها بقيام المتهم بهتك عرض المجني عليها داخل المركز التعليمي الخاص به بنطاق دائرة قسم المنتزة .

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث ان المتهم "أ.ص" مدرس حال تواجد المجني عليها الطفلة "ح.ح." 14 سنة طالبة بالمركز التعليمي خاصته، استغل تواجدها طرفه لتلقي الدروس التعليمية وما إن خلي بها كتم أنفاسها وحصر عنها ملابسها بالقوة داخل المركز وهتك عرضها وهددها بالايذاء حال أبلغت أهلها بالواقعة وكرر التعدي عليها جنسيا  6 مرات حتي حملت منه سفاحا.

وأضافت التحقيقات أن والدة المجنى عليها لاحظت انتفاخ بطنها فاصطحبتها  إلي أحد الأطباء الذي أكد حملها في الشهر السادس.

وألقى القبض على المتهم وبعرضه علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.

أمن هتك عرض السجن المؤبد محكمة جنايات الإسكندرية

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وائل لطفي

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