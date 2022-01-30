الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مطالبة المغنى الأمريكى كريس براون بتعويض بقيمة 20 مليون دولار فى دعوى اغتصاب

كريس براون
كريس براون

رفعت امرأة لم تكشف عن هويتها دعوى مدنية ضد المغني الأمريكي كريس براون، متهمة إياه بـ"تخديرها و اغتصابها" عام 2020 في فلوريدا، وطالبت بـ20 مليون دولار تعويضا لها.

 

وأفادت وكالة "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية ،  بأن الدعوى ورد فيها أن "براون دعا المرأة التي وصفت بأنها "مصممة رقص وراقصة وعارضة أزياء و فنانة موسيقية"، إلى يخت كان راسيا قرب منزل مغني الراب ديدي في فلوريدا في 30 ديسمبر 2020".

 

وتقول الشابة إنها "شربت في تلك السهرة كأسا قدمه لها براون جعلها مشوشة وغير متوازنة من الناحية الجسدية".

 

واتهمت الفنان بأنه "اصطحبها إلى غرفة رغم اعتراضها على ما كان يحصل".

 

وجاء في الدعوى التي رفعت بنيويورك أن "الأفعال المؤلمة التي تعرضت لها المدعية (...) صادمة وترعبنا جميعا".

 

وشارت المدعية إلى أنها تسعى إلى "تحقيق العدالة لنفسها، و تأمل أن يكون الأمر بمثابة مثال يحتذى به لنساء أخريات ربما كن تحت رحمة كريس براون".

 

وأكد محاميا المدعية أرييل ميتشل وجورج فرابيك لموقع "TMZ" أن "موكلتهما لم تبلغ الشرطة بحادثة الاغتصاب في ذلك الوقت، لأنها كانت طالبة طب وشعرت بالحرج".

 

وكتب براون على حسابه عبر "إنستجرام": "في كل مرة أنجز عملا موسيقيا، يحاولون التفوه بحماقات"، من دون أن يذكر من المقصود.

 

ووجهت إلى براون تهم بالاغتصاب في فندق باريسي فاخر في يناير 2019، يحقق قاضي تحقيق فرنسي فيها.

 

ونفى براون غير الملاحق قضائيا في أي قضية حاليا، هذه الأفعال.

 

وأُدين في العام 2009 بضرب المغنية ريهانا التي كانت صديقته في تلك المرحلة، والتي لم تتمكن حينها من حضور حفل توزيع جوائز "غرامي" بسبب إصابتها.

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وائل لطفي

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مطالبة المغنى الأمريكى كريس براون بتعويض بقيمة 20 مليون دولار فى دعوى اغتصاب

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