مصرع شخصين داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار ببنى مزار

لقى شخصان مصرعهما داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في محيط قرية البهنسا.

وتلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار يفيد بمصرع شخصين داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، وجارِ رفع الأنقاض لاستخراج الجثث.

وبالانتقال إلى موقع الحادث والفحص، تبيَّن مصرع شخصين داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالظهير الصحراوي الغربي، وتبيَّن أن الأشخاص من إحدى قرى مدينة مغاغة.

وحُرِرَ محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وجارِ استخراج الجثث.